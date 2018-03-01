Из-за дождей в Горячем Ключе поднялся уровень реки Псекупс

Анапу 1 марта накрыл град. Осадки диаметром 1 см изрядно обеспокоили местных жителей.

В Горячем Ключе уровень воды в реке Псекупс поднялся сразу на 2 м. Это вызвано обильными осадками. Этому поспособствовали также потоки с гор. Там уже начал таять снег. Спасатели круглосуточно следят за состоянием реки. Пока угрозы подтоплений нет.

В Джубге волны бьют о берег и выбрасывают бревна и мусор к ногам прохожих.

В Сочи улицы накрыло белой пеленой. Власти города предупредили жителей и гостей курорта об усилении ветра до 20 м/с. На море — шторм до шести баллов.

В предгорных районах ожидается налипание мокрого снега. Спасатели рекомендуют не планировать походы в ближайшее время, поставить в гараж автомобиль и пересесть на общественный транспорт.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник