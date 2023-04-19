Во вторник правительство Украины пригласило президента Бразилии посетить раздираемой войной стране и своими глазами увидеть последствия российской агрессии.

Сергей Лавров, посетивший Бразилию день назад, заявил, что согласен с президентом Бразилии по конфликту в Украине.Министерство Министерство иностранных дел хочет, чтобы Лула да Силва “понял истинные причины российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности”. жертва и агрессор поставлены на одну шкалу, а страны, которые помогают жертве, обвиняются в эскалации войны.Его заявление о том, что он затягивал конфликт в Украине, «предоставляя как сверчок» обвиняют в повторении.

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