Компания минеральных удобрений представила стенд на выставке «ЮГАГРО»

Специалисты компании «Уралхим» проводят тщательные исследования каждой партии удобрений и смотрят, как на них реагируют растения на полях.

Для этого производители выделили больше 8 тыс. га земли в Белгородской, Орловской, Курской и Тамбовской областях. В крохотных гранулах удобрений — ударный коктейль из микроэлементов и витаминов, которые помогают растениям оставаться здоровыми.

«Несмотря на то, что в Краснодарском крае почвы обладают высоким естественным плодородием, это из года в год необходимо поддерживать с использованием передовых удобрений. Использование именно сульфанитратов дает прибавку урожайности зерновых культур примерно в 5-7 ц, а также класс зерна увеличивается на один порядок», — рассказала агроном-консультант компании минеральных удобрений «Уралхим» Ксения Белоусова.

Предприятие — одно из крупнейших на рынке азотных и фосфорных удобрений для почвы в России с большой производственной мощностью. Только за год на заводах выпускают более 6 млн т продукции. Изготавливают ее из собственного сырья и по современным стандартам качества. Посетители экспозиции также смогли познакомиться с образцами удобрений и получить консультации специалистов. Они помогали рассчитать сбалансированный рацион в зависимости от особенностей почвы.

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