Кондратьев анонсировал начало инвестфорума в Сочи

Губернатор Кубани сообщил, что сейчас завершается подготовка стенда Краснодарского края.

Об этом Вениамин Кондратьев написал в своем микроблоге в Twitter.

«Российский инвестфорум в Сочи начинает свою работу. На стенде Краснодарского края заканчивают последние приготовления. Главная задача презентации — представить проект стратегии развития региона до 2030 года», — написал глава края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проведут в Сочи 15-16 февраля. Кубань представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле.

Стала известна деловая программа инвестфорума. Около 140 иностранных компаний подтвердили свое участие. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек.

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Инвестфорум в Сочи

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