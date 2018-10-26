Кондратьев: аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершили

В Туапсе 25 октября прошло заседание краевой КЧС в режиме видеосвязи под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

В обсуждении хода ликвидации последствий стихии приняли участие заместители главы региона, прокурор Кубани Сергей Табельский, представители силовых структур и ведомств края, РЖД, главы пострадавших муниципалитетов.

В начале заседания губернатор отметил, что были проинспектированы все аварийные участки. Основные восстановительные работы необходимо завершить в течение трех суток. По словам Вениамина Кондратьева, люди должны оперативно получить помощь, для этого запланировано кратное увеличение числа комиссий, проводящих подворовые обходы.

«Все службы отработали качественно и оперативно. Надеюсь, что до завершения ЧС вы будете работать так же. Наша основная задача — не допустить утяжеления последствий в случае ухудшения погоды», — отметил Евгений Зиничев.

Вениамин Кондратьев поблагодарил глав муниципалитетов, сотрудников МЧС, полиции, оперативных служб за активность.

«Можно говорить, что аварийно-спасательный этап на подтопленных территориях завершен, мы переходим к восстановительным работам. Мы видим десятки рабочих на ж/д путях, дорогах и объектах инфраструктуры. Давайте не сбавлять темп», — сказал глава региона.

Как доложил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, из-за циклона за 12 часов выпало 229 мм осадков. В результате чего, по последним данным, было подтоплено 1 тыс. 846 домовладений, где живут более 5 тыс. человек. В Туапсинском районе 836 домов подтоплены, повреждены объекты инфраструктуры, нарушено водоснабжение и железнодорожное сообщение. В Апшеронском районе подтопило более 1 тыс. придомовых участков, вода зашла в 903 дома. В Сочи насчитывается 107 подтопленных жилых помещений.

Для ликвидации последствий ЧС была создана группировка сил в составе 781 человека и 207 единиц техники.

Сейчас активно ведут работы по восстановлению проезда на автомобильных дорогах. Уже обеспечен проезд на Шаумянском перевале, там выполнили работы по планировке и расчистке проезжей части. Ведут работы по отсыпке размыва конуса береговой опоры моста на подъезде к аулу Агуй-Шапсуг. На автодороге Майкоп — Туапсе произвели очистку проезжей части от мусора.

Устраняют повреждения моста через реку Цыпка. Ведут работы по отводу русла и восстановлению проезда, подвозу крупногабаритного материала, задействована техника Дагомысского ДРСУ и «Транснефти».

По сообщению ПАО «Кубаньэнерго», на данный момент почти восстановлено электроснабжение в сочинских поселках Лоо, Головинка, Ахинтам, Большой Кичмай, Малый Кичмай, Беранда, Волковка, аул Калеж, Вишневка, Макопсе, Наджиго, Магри, Аше, а также в населенных пунктах Туапсинского района: Агой, Шаумян, Гойтх, Терзиян, Греческий, Красное.

Также губернатор сообщил, что 1 млрд рублей на выплату компенсаций уже зарезервирован в бюджете. Все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. рублей за частичную потерю имущества и 100 тыс. рублей за полную, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе из-за подтопления 24 октября ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста. В ГИБДД попросили водителей воздержаться от поездок в сторону Шаумянского перевала.

В Хадыженске из-за поднятия уровня воды в реках перекрыли движение на двух мостах.

Из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе. В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение на федеральной трассе.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани во время ливня подтопило 1 тыс. 928 домов. В Туапсинском районе в результате подтопления 24 октября погибла жительница села Кривенковского. Позже в том же селе нашли тело 82-летнего пенсионера.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей. Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный сообщил о том, что на Кубани пострадавшие от ливней районы полностью обеспечены продуктами.

Путин обсудил ликвидацию последствий наводнения в районах Кубани.

Пассажирам отложенных рейсов из-за непогоды в Сочи окажут помощь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

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