Кондратьев будет курировать координационную группу по решению проблем дольщиков

По словам губернатора Кубани, в решении этой проблемы необходимо взаимодействие со всем правоохранительным блоком.

Об этом сообщили на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В мероприятии приняли участие представители всех силовых структур края и контролирующих служб.

Для решения проблем дольщиков в крае будет создана координационная рабочая группа, курировать которую будет лично Вениамин Кондратьев. В ее состав войдут прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, глава управления ФСБ России по краю Игорь Колосов, начальник ГУ МВД по краю Владимир Виневский.

«Созданная рабочая группа будет давать оценку каждому, чтобы понимать, кто виноват, кто был заинтересован. Нам не нужны массовые посадки застройщиков и ликвидация строительных компаний. Строительный бизнес — это не только прибыль, но и социальная ответственность. И любые попытки обмануть людей, нажиться на них, будут жестко пресекаться», — подчеркнул губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что особенно острая ситуация с нарушением прав участников долевого строительства сложилась в Краснодаре и на побережье. По данным главы региона, в Туапсе из десяти строящихся домов в списке проблемных — восемь. В Сочи — 20, в Новороссийске — 11, в Анапе — 13, в Краснодаре — 163. Речь идет об объектах, где возможны нарушения срока ввода в эксплуатацию.

«За каждым из этих домов судьбы сотен семей. И здесь мы не можем быть безразличными не к проблеме, а к людям. Проблема требует ручного управления. Каждый дом, каждый дольщик должен находиться на личном контроле. Только тогда мы сможем закрыть этот вопрос», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил до конца 2020 года завершить строительство всех проблемных домов в регионе.

Вернуться на ленту

Источник