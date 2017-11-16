Кондратьев: количество произведенного вина должно быть соразмерно количеству посаженного винограда

Такое заявление губернатор сделал 16 ноября в ходе пресс-конференции по итогам посещения площадки будущего винного завода в Анапе.

Глава края отметил, что в условиях импортозамещения предпринимателям важно не просто занять освободившуюся на рынке нишу. Прежде всего, необходимо работать над качеством предлагаемого продукта.

«Было время, когда количество вина росло в геометрической прогрессии, а количество виноградников оставалось на прежнем уровне. Это говорит о том, что его делали из плохого виноматериала. Сегодня виноградари ориентированы на отечественные саженцы, качественный виноград, и как следствие — качественное вино. Поэтому и количество произведенного вина должно быть соразмерно количеству посаженного винограда», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По его словам, такой подход позволит кубанскому продукту оставаться конкурентоспособным на рынке и в случае отмены санкций.

«Мы говорим о реальном этапе становления вина. Есть все условия для того, чтобы увеличить количество виноградопригодной земли в регионе. И однозначно, вино, производимое в Краснодарском крае, будет одним из лучших в мире», — подчеркнул глава региона.

Вице-губернатор Андрей Коробка добавил, что в 2017 году на закладку, проведение уходных работ, включая установку шпалеры, из федерального и краевого бюджетов направили 360 млн рублей. Еще 70 млн рублей предусмотрены на развитие питомниководства и селекционные работы. В текущем году в регионе планируется высадить около 4,4 млн саженцев. Около 70% из них — отечественного производства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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