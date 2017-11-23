Кондратьев: конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет на высочайшем уровне

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 23 ноября в Сочи.

«Мы пока готовимся, обеспечиваем площадку с тем условием, чтобы конгресс прошел конструктивно», — сказал Кондратьев.

По его словам, мероприятие пройдет на высочайшем уровне.

«Проведение, сама площадка, размещение — это все будет в рамках того гостеприимства и уровня, который, по большому счету, в Сочи всегда есть. Этот момент уже определен, увидите и услышите, как оно все будет», — цитирует главу региона РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Конгресс нацдиалога Сирии будет собран в ближайшее время. По данным СМИ, он начнется 2 декабря.

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