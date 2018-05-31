Кондратьев: Кубань на 100% готова к приему участников и болельщиков ЧМ-2018

По словам губернатора Вениамин Кондратьева, в регионе проработаны вопросы, касающиеся транспортной составляющей, медицинского обслуживания, завершена масштабная работа по подготовке волонтеров.

«Важной частью подготовки к чемпионату стала работа с волонтерами. Помимо волонтеров оргкомитета, которые будут работать на стадионе, готовы к работе и городские — около 1,9 тыс. человек», — сказал глава Кубани.

Кондратьев отметил, что добровольцы будут присутствовать на авто- и железнодорожных вокзалах, аэропортах, тренировочных площадках в местах размещения команд, гостиницах, а также на центральных площадях городов.

По его словам, стадион «Фишт» и предматчевые тренировочные площадки уже получили паспорта безопасности, введены в эксплуатацию площадки баз команд в Адлере, Анапе и Геленджике. На объектах установили системы контроля с идентификацией лиц, камеры видеонаблюдения, досмотровые автомобильные устройства.

Для обслуживания чемпионата будут использовать 134 автобуса, количество электропоездов увеличат почти в три раза — до 70 пар в сутки. Оказывать медицинскую помощь будут восемь государственных и 13 муниципальных медицинских учреждений. Для работы в медпунктах стадиона и на территории фан-зоны задействуют 156 медицинских работников. Для региона приобрели 28 автомобилей скорой медицинской помощи.

«Сегодня я могу сказать, что Кубань уже на 100% готова к приему участников и болельщиков. Это касается не только стадиона, тренировочных площадок и баз размещения. Проработаны также вопросы, касающиеся транспортной составляющей, медицинского обслуживания, завершена масштабная работа по подготовке волонтеров», — цитирует Кондратьева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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