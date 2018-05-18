Кондратьев: обратная связь с предпринимателями — ключевой момент в выстраивании инвестиционной политики

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, что для удобства предпринимателей в регионе стремятся прийти к единому стандарту инвестиционной работы.

«Мы сегодня стараемся сделать так, чтобы инвесторам было максимально комфортно в регионе, стремимся к единому стандарту инвестиционной работы. Нам важно, какую оценку поставят инвесторы и эксперты работе краевой власти — это позволяет сформировать наиболее полную картину инвестиционного климата и, если можно так выразиться, самочувствия бизнеса», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в прошлом году инвесторы отметили оптимизацию административных процедур и улучшение институциональных условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности. Над исправлением минусов регион будет работать в первую очередь.

«Обратная связь с предпринимателями — это ключевой момент в выстраивании инвестиционной политики региона», — отметил губернатор Кубани.

По его словам, в этом смысле власть не должна быть закрытой, решения о тех или иных изменениях в инвестиционном законодательстве в Краснодарском крае принимаются только после обсуждения с самими инвесторами. Только так можно обеспечивать приток новых инвестиций в регион.

По итогам прошлого года в экономику Кубани инвестировано 484 млрд рублей. Рост — более 106%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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