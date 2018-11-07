Кондратьев: основные восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах завершены

Об этом губернатор Кубани 7 ноября доложил вице-премьеру Виталию Мутко. Зампредседателя правительства провел совещание в формате видеоселектора.

По словам губернатора, в подтопленные дома полностью вернули свет и воду. Со всеми населенными пунктами налажено транспортное сообщение. В Туапсе, где был разрушен водопровод, уже завершили ремонт канализационного коллектора. Компенсации за частичную и полную утрату имущества люди начали получать уже на второй день после наводнения. Для того, чтобы ускорить этот процесс, деньги выделяли из краевого бюджета. Значительный объем средств был заимствован из важных социальных программ. Во время совещания глава региона обратился к вице-премьеру с просьбой о выделении федеральных дотаций.

«Сейчас у нас в крае основные аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение и энергоснабжение восстановлены во всех населенных пунктах. Но у нас есть очень серьезная проблема. Дело в том, что все выплаты за полную или частичную утрату имущества мы производили за счет средств краевого бюджета, не ждали федеральных денег. Сумма набегает большая, и если мы продолжим выделять средства из краевого бюджета, я боюсь, что мы обрушим определенные необходимые для нас программы, по которым живет субъект, в том числе и финансирование по постановлению правительства. Нам теперь компенсировать эти затраты нельзя, потому что мы должны были ждать, пока эти деньги выйдут из федерального бюджета, и только потом начинать выплаты. Я вас прошу о дотации хотя бы на ту сумму, которую мы уже выплатили, и дальше максимально поддержать в алгоритме. Дальнейшие восстановительные работы и жилищные сертификаты, которые мы будем выдавать, не должны быть бременем краевого бюджета. Нужно, чтобы мы быстро синхронизировались с федеральным бюджетом, готовили проектную документацию, все отчеты и получили деньги в ускоренном режиме», — сказал Вениамин Кондратьев.

«Мы вас поддерживаем, безусловно. Я знаю, что президент просил, чтобы быстрее выплачивали. Сегодня я поговорю с министром ЧС и финансовым министром, и мы примем решение», — ответил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

На совещании также обсудили подготовку к зимнему периоду в регионах. Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае уже начали подачу тепла в социальные объекты и жилые дома. Паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципалитеты края.

«У нас запущены все котельные. Идет модернизация тех котельных, которые, можно сказать, уже устарели, при этом не только за счет средств краевого бюджета, но и при помощи инвесторов. Ситуация штатная абсолютно, и мы максимально готовы к зиме. Я хочу сказать, что уверенно готовы», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Отопительный сезон в крае стартовал 15 октября. Все котельные — около 3 тыс. — запущены в работу. На случай возникновения аварийных ситуаций во всех районах сформированы резервные запасы топлива.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае из-за ливней, которые прошли 24 октября, подтопленными оказались около 30 населенных пунктов. За шесть часов в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка. Оказались повреждены автодороги и железнодорожные пути. Произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

На финансовую помощь пострадавшим от наводнения в краевом бюджете зарезервирован 1 млрд рублей.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

Фотокорреспондент «Кубань 24» прошел по следам потопа и рассказал в статье о непредсказуемости стихии и человеческой реакции на нее.

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