Кондратьев поднялся на 16 пунктов в медиарейтинге глав регионов РФ

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за октябрь.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поднялся на 16 позиций и занял в рейтинге девятую строчку. Возглавил общероссийский рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. В первой тройке — главы Крыма и Чечни Сергей Аксенов и Рамзан Кадыров.

В Южном федеральном округе лидерами по МедиаИндексу стали глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Самым цитируемым стало сообщение Вениамина Кондратьева о том, что Кубань направила два вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь, где произошел теракт.

Глава Кубани ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за сильных дождей. СМИ сообщали, что Вениамин Кондратьев на заседании краевого штаба по ликвидации последствий ЧС поручил завершить расчистку пострадавших от непогоды поселений. Также Кондратьев провел в Туапсе краевое совещание по итогам минувшего летнего курортного сезона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

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