Кондратьев предложил создать на Кубани Немецкий торговый дом

В Сочи прошла встреча губернатора Краснодарского края и представителей деловых кругов Германии.

В мероприятии принял участие председатель совета директоров Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхель.

Участники обсудили результаты реализации крупных проектов. Это, прежде всего, концерн CLAAS и предприятие Knauf. Эти компании локализовали в крае свое производство, получают стратегические преимущества на рынке России и стран СНГ.

Вениамин Кондратьев заявил, что Кубань готова предложить немецким компаниям пять крупных производственных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой, в том числе в промышленных парках. Планируется развитие производственного кластера на базе завода CLAAS.

Губернатор отметил, что Германия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в экономику Кубани. За последние три года взаимный товарооборот составил около 600 млн долларов США. Из них более 90% — это импорт товаров из Германии.

«В крае работают около 30 предприятий с немецким капиталом, но мы заинтересованы не только покупать товары из Германии, но и производить их в нашем регионе. Среди перспективных направлений — развитие машиностроения, дорожно-строительной техники, фармацевтической промышленности, медицинского оборудования», — сказал Кондратьев.

Бюхель отметил, что за два года немецкие предприятия сделали значительные инвестиции в кубанскую экономку и в дальнейшем намерены идти по этому пути. Учитывая тесное и перспективное сотрудничество, губернатор Кубани предложил организовать в крае Немецкий торговый дом.

«Это будет способствовать лучшему продвижению немецких компаний на кубанском рынке», — подчеркнул он.

После общения с губернатором Кубани немецкая делегация отправилась на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Взаимный товарооборот Германии и Кубани за три года составил около 600 млн долларов.

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