Кондратьев: в краснодарском этнографическом центре предусмотрят зоны истории Кубани

Губернатор сообщил, что в крае уже ведут работы по созданию историко-этнографического центра «Моя Россия».

Об этом Вениамин Кондратьев рассказал в Краснодаре на встрече с журналистами, историками и педагогами.

Такие музеи будут работать по всей стране. В интерактивном формате в нескольких залах представят историю России, расскажут о выдающихся государственных, военных, общественных деятелях. В Краснодарском крае центр разместится на площади более 6 тыс. кв. м.

«В каждом зале мы будем ставить свой контент, фрагменты истории Кубани. Предлагаю вам подключиться к их наполнению. Мы должны помнить и знать своих героев, а также радостные и трагические моменты нашей истории, которую обязаны чтить», — сказал глава края.

Идею создания этнографического музея обсуждали на встрече Кондратьева с представителями региональной общественной организации «Кубанское землячество» в июне в Москве, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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