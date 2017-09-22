Коробка: Кубань в этом году собрала 10,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Вице-губернатор пояснил, что это позволит полностью закрыть собственные потребности, обеспечить аграриев семенами, а также отправить на экспорт около 5,8 млн т.

Об этом Андрей Коробка рассказал на федеральном совещании о ходе проведения сезонных полевых работ. Заседание прошло 22 сентября в Адыгее, его провел премьер-министр России Дмитрий Медведев. В нем приняли участие вице-премьер РФ Аракадий Дворкович, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, руководители профильных предприятий.

Медведев сообщил, что по итогам уборки урожая в 2017 году Россия полностью обеспечит свои потребности по зерну.

«Есть хорошие результаты по урожаю практически всех сельхозкультур. Намолочено уже более 117 млн т зерна. Пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним экспортные контракты», — сказал глава правительства.

По его словам, государство не будет снижать уровень поддержки агропромышленного комплекса. Премьер-министр напомнил, что в этом году объем господдержки был на 8% выше уровня 2016 года. На реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства в этом году предусмотрено 242 млрд рублей.

Коробка уточнил, что Краснодарский край в 2017 году собрал более 10,3 млн т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 63,3 ц/га. Продолжается сбор риса, сахарной свеклы, сои, подсолнечника и кукурузы. Аграрии приступили к осеннему севу озимых культур. Ими будет занято 1,6 млн га. Уже засеяли 70,7 тыс. га. Сев идет с опережением на 28,5 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

«Каждый гектар земель сельхозназначения в крае используют максимально эффективно — за счет интенсификации производства, внедрения современных технологий и новейших достижений науки, постоянного обновления парка техники и использования высокоурожайных сортов», — заявил замглавы края.

Он акцентировал внимание на системной работе над повышением культуры земледелия и плодородия почв. Вице-губернатор уточнил, что с 1 января 2018 года на Кубани вступит в силу закон о сохранении плодородия почв. Согласно закону, аграрии должны обеспечить в севообороте не менее 10% посевов многолетних бобовых трав.

«Формально эта норма в обязательном порядке вводится с января 2018 года. Однако уже в 2016 году по факту эти культуры занимали 9,8% пашни, в 2017 — 10,2%. Планируем, что в 2018 году общий показатель составит минимум 12,6%», — цитирует Коробку пресс-служба администрации Краснодарского края.

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