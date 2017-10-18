Краснодар сократил расходы на погашение муниципального долга на 420 млн рублей

Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.

«С начала года ведется серьезная работа по рефинансированию кредитов, взятых ранее. Главная цель — за счет перекредитования снизить нагрузку на муниципальный бюджет по обслуживанию кредитов, то есть для того, чтобы платить меньше процентов по кредитам. Как результат, по итогам 2017 года эта нагрузка уменьшена на 420 млн рублей», — сказал Первышов.

Для того чтобы достичь экономии, с начала года администрация провела семь аукционов по привлечению кредитных ресурсов суммарно на 4 млрд рублей при средневзвешенной ставке в 9,5% годовых. Взятые ранее кредиты привлекали по ставке от 12,1% до 14,25%. Разница дает экономию бюджета по платежам за пользование кредитными ресурсами.

Первышов также рассказал, для чего администрация берет кредит в 1 млрд рублей (электронный аукцион был объявлен 16 октября). По его словам, это также кредит на рефинансирование муниципального долга и им до конца года будет погашен бюджетный кредит, предоставленный краевой администрацией. Одним из главных условий предоставления было требование его погашения до конца 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии.

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