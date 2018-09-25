«Краснодар Водоканал» опубликовал новый список управляющих компаний-должников

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») подготовил список должников за услуги водоснабжения и водоотведения среди юридических лиц, а также сведения об организациях, которые добросовестно оплачивают потребленные ресурсы.

По итогам восьми месяцев этого года в список добросовестных потребителей среди крупных управляющих компаний, которые своевременно и в полном объеме оплачивают услуги краснодарского водоканала, вошли: ООО «Городская управляющая компания-Краснодар», Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие № 32, ООО управляющая компания «ЭНКА», ООО «Центр услуг по управлению жилыми домами», ООО «Репино», ООО «ЖК КП», ООО «К +», ООО «Управляющая компания «Панорама»», ООО «Жилсервис Юг», УК Жилстройсервис, ООО «Губернский», ООО «СК Статус», ООО «БУК», ООО Управляющая компания «Бастион», ТСЖ «Юбилейное-2005», ООО «Меритон-Сервис».

«Мы благодарим всех добросовестных абонентов за своевременную оплату наших услуг. И призываем всех остальных своевременно передавать показания приборов учета для точного начисления объемов потребленных ресурсов. Кроме того, мы идем навстречу абонентам, которые не имеют возможности оплатить задолженность сразу, и предлагаем им рассрочку платежа в пределах текущего года», — отметил коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков.

Из-за низкой платежной дисциплины ряда потребителей просроченная дебиторская задолженность на начало августа превысила 500 млн рублей, в том числе задолженность УК и ТСЖ составила 252 млн рублей, задолженность физических лиц составила 80 млн руб.

Список неблагонадежных управляющих компаний, имеющих долги перед водоканалом, выглядит так: ООО «РемСтройСервис», ООО «УК «Екатеринодар», ООО «Управляющая компания Гарант-Оптимум», ООО «Жилсервис», ООО «Управляющая компания «Краснодар»», ООО «Чистые пруды», ООО «Управляющая организация «Адмирал»», ООО УК «Наш родной квартал», ООО «УК ЖК «Портланд»», ООО УК «Алмакс», ООО «Кубань-Сервис», ООО «Управляющая компания «Радуга»», ТСЖ «Эскориал», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Центр», ООО «АВРОРА», ООО «УК «Чистые пруды»», ТСЖ «Покровское», ТСЖ «Посад», ООО Управляющая компания «Юг Комфорт», ТСЖ «Тюляева-8», ООО «КраснодарФинСтрой», ООО «Домоуправление-XXI», ЖСК-228.

В отношении организаций, которые не оплачивают и накапливают задолженность, «Краснодар Водоканал» ведет активную претензионно-исковую работу. С начала года абонентам-юридическим лицам было направлено более 1,5 тыс. претензий на общую сумму задолженности более 1,9 млрд рублей. Для принудительного взыскания через суд подготовлено и передано в юридическую службу 400 комплектов документов на сумму свыше 300 млн рублей. В отношении самых злостных неплательщиков вводился режим ограничения услуг холодного водоснабжения и водоотведения.

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