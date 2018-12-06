«Краснодар Водоканал» завершает реконструкцию станции на улице Рылеева

«Росводоканал Краснодар» завершает реконструкцию водопроводно-насосной станции на улице Рылеева.

Водопроводный комплекс мощностью 150 куб. м воды в час подает воду в городские сети центральной части Краснодара, в том числе в 16 многоэтажных домов, детский сад № 10 и краснодарское президентское кадетское училище.

Реконструкцию проводят специалисты краснодарского водоканала в рамках реализации инвестиционной программы, она направлена на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечение перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.

«В ходе реконструкции на станции заменены технологические трубопроводы и насосы, выполнена гидроизоляция резервуаров чистой воды. В здании ВНС установлено современное оборудование с внедрением современных энергосберегающих технологий, предусматривающих высокую энергоэффективность. На объекте также применены передовые методы управления и автоматизации. Реконструкция станции — объективный показатель выполнения планов и обязательств предприятия, направленных на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов», — рассказал главный инженер ООО «Краснодар Водоканал» Герасим Родин.

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