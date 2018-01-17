Краснодарские девелоперы резко нарастили объемы строительства

Краснодарский край стабильно входит в тройку лидеров по объемам ввода жилья.

Краснодарские компании усилили свои позиции в рейтинге «Топ застройщиков РФ». Резкий рост показали крупнейшие девелоперы с объемами строительства более 200 тыс. кв. м.

По данным рейтинга, в декабре прошлого года компания «ССК» выросла на 57 пунктов, на 24 пункта — Ava Group, на 21 — «Дарстрой», и на 16 — «Семья». При этом большинство компаний Москвы и других регионов страны продемонстрировало падение, стагнацию или рост примерно на 10–12 пунктов.

Основным критерием при составлении рейтинга является объем строительства компании, причем учитываются лишь жилые квадратные метры.

По данным Росстата, в 2017 году Краснодарский край занял второе место в стране по объему ввода жиль с показателем 3,8 млн кв. м, уступив лишь Московской области (7,1 млн кв. м), пишет «Коммерсант».

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