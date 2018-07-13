«Краснодарский чай» может стать товаром с географическим указанием

В Совфеде предложили сделать географические указания объектом интеллектуальных прав.

Законопроект подготовила группа сенаторов, документ внесли на рассмотрение в Госдуму.

Он позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере охраны наименований мест происхождения товаров (НМПТ) и ввести в Гражданский кодекс новый самостоятельный объект интеллектуальных прав.

По мнению сенаторов, регионы России обладают высоким потенциалом в части наличия товаров, уникальность которых обусловлена географическим положением и передающимися из поколения в поколение традициями, таких как «Краснодарский чай», «Башкирский мед», «Хохлома», «Дулевский фарфор», «Тульский пряник».

В России уже сформирована современная законодательная база, защищающая наименование места происхождения товара. Но, по мнению сенаторов, в правовом отношении должны быть защищены и географические указания.

В соответствии с международными стандартами, к товарам с географическим указанием применяются более мягкие требования. При производстве продукта, охраняемого НМПТ, все этапы производства должны осуществляться в конкретном регионе, а для использования объекта охраны «географическое указание» не все этапы производства должны производиться в одном регионе (например, для «Краснодарского чая» — часть чайного листа может поступить из другого региона).

Чтобы ввести в правовой оборот понятие «географическое указание» как объект интеллектуальных прав, требуется скорректировать Гражданский кодекс, полагают авторы законопроекта.

Такие изменения соответствуют мировым тенденциям, подчеркивают разработчики. В мае 2015 года был принят Женевский акт Лиссабонского соглашения, который дает возможность осуществлять международную регистрацию не только НМПТ, но и географических указаний, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские депутаты планируют нормативно урегулировать процентное соотношение чайного листа различного происхождения в составе купажа с наименованием «Краснодарский чай». В крае за два года вдвое увеличили производство чая.

Все новости по теме:

Законы и законопроекты

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник