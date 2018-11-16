Краснодарский край примет участие в туристической выставке в Барселоне

Сочинский горный курорт «Роза Хутор» впервые представят на мероприятии IBTM World-2018, которое пройдет в испанском городе с 27 по 29 ноября.

Его участниками станут более 15 тыс. профессионалов туротрасли из 141 страны. Россия представит объединенный стенд Russia open to the world.

Работа экспозиции будет направлена на укрепление бренда России как благоприятного места для проведения мероприятий любого уровня. Для этого в городах 85 регионов страны существует универсальная ивент-инфраструктура, работает около 3,5 тыс. площадок и более 7,5 тыс. профессиональных компаний индустрии встреч.

В составе объединенной экспозиции — представители Республики Татарстан, Калининградской, Свердловской, Ленинградской областей, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга. В программе национального стенда — деловые встречи с участниками IBTM, презентации событийных возможностей регионов России, а также дегустация традиционных угощений, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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