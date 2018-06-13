Краснодарский таможенный пост переименуют в Новороссийский

С 20 сентября Краснодарский таможенный пост переподчинят Новороссийской таможне и переименуют.

С этой же даты Новороссийский автотранспортный таможенный пост переименуют в Приморский таможенный пост. В зону его ответственности войдут Новороссийск, Анапа и Анапский район, Геленджик.

Исключение составят аэропорты и морские пункты пропуска Анапы и Геленджика, а также морской порт Новороссийска и его акватория.

Центральный, Западный и Юго-Восточный таможенные посты поделят между собой территорию морпорта Новороссийска (на участках АО «Новорослесэкспорт», ПАО НМТП, АО «Зерновой терминал «КСК», ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП», АО «Новороссийский судоремонтный завод»), его акватории, а также территорию морского пассажирского порта, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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