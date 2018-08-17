Краснодарстат: на Кубани средняя зарплата в июне составила 34 тыс. 643 рубля

По сравнению с маем она увеличилась на 0,5%, а относительно июня прошлого года — на 9,3%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за июнь по сравнению с маем увеличилась на 0,1%, с июнем 2017-го — на 7,9%.

Наиболее высокая зарплата в июне сложилась у работников организаций, занятых финансовой и страховой деятельностью (в 1,6 раза выше среднекраевого уровня), добычей полезных ископаемых (в 1,3 раза), деятельностью в области информации и связи, транспортировкой и хранением (в 1,2 раза). Среди обрабатывающих производств наиболее высокий уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий.

Ниже среднекраевого уровня в июне заработная плата сложилась у работников гостиниц, предприятий общественного питания и организаций, занятых административной деятельностью, водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений. В обрабатывающих производствах наиболее низкий уровень заработной платы отмечен на предприятиях, занятых производством одежды, изделий из кожи, мебели, текстильных изделий и в полиграфиях, говорится в материалах Краснодарстата.

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