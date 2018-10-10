Крымский мост подготовили к зиме

Дорожники завершили подготовку к содержанию автодорожной части Крымского моста и подходов к нему в зимний период.

Эксплуатационную службу укомплектовали необходимыми материалами и техникой. Это позволит оперативно реагировать на фактические метеоусловия.

«Зима в Керченском проливе неустойчивая. Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Самый холодный месяц — январь, когда среднемесячная температура составляет -1…6 °С. В то же время нередкое явление в зимний период — переходы через 0 °С в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определенные требования к содержанию автодороги в зимний период», — рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

Дорожники получают суточные прогнозы от синоптиков, краткосрочные — от автоматических метеостанций, работающих на мосту в структуре автоматизированной системы управления дорожным движением. Такие станции предупреждают о риске опасных явлений на дороге за четыре часа до их наступления. К рискам относятся дождь на переохлажденное покрытие, резкое снижение температуры, влажность воздуха более 60%, морось и туман, гололед или ожидание снегопада с возможным образованием на покрытии снежного наката, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре Крымский мост.

Получив такой прогноз, дорожники должны за несколько часов до наступления непогоды должны провести превентивную обработку дорожного полотна. Это позволит максимально снизить риск возникновения зимней скользкости, обеспечить необходимые сцепные качества покрытия и безопасность движения в зимний период. Дорожное полотно на Крымском мосту будут обрабатывать экологически безопасным способом — распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. Для его приготовления на базе эксплуатации сформирован запас в 330 т соли. Еще около 30 т специальных добавок заготовлено на случай значительного ухудшения погодных условий. При снегопаде предусмотрена механическая очистка дорожного полотна. Все стоки с автодорожной части Крымского моста уходят в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные с шагом около 50 м вдоль дорожного полотна.

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