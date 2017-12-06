Кубань возглавила рейтинг туристической привлекательности регионов России

Исследование в третий раз проводил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Предыдущий год оказался наиболее успешным за последнее время для туристической отрасли России. Закрытие Турции и Египта для российских туристов позволило отечественным курортам достичь максимальной загрузки и получить сверхприбыль. В Национальном туристическом рейтинге — 2017 указано, что Краснодарский край стал лидером по количеству мест в гостиницах, по их доходам, количеству ночевок туристов.

В прошлом году рейтинг возглавляла Москва. В этом году столица сместилась на второе место. Третью строчку рейтинга заняла Московская область. Крым оказался на четвертой позиции. На пятом месте стоит Санкт-Петербург.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что в целом регион стремится улучшить качество отдыха. Проводят классификацию гостиниц и пляжей. Около 99% средств размещения уже получили категории. Кубань лидирует по этому направлению среди других субъектов.

Специалисты ведут работу по развитию пакетных туров и переходу гостиниц на единый стандарт «все включено».

«Наш приоритет — не только наращивать турпоток, но и сделать курорты региона круглогодичными», — сказал Кондратьев.

Он добавил, что для этого необходимо искать новые точки роста, которые позволят увеличивать длительность пребывания отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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