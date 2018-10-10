Кубань заняла третье место в России по числу банкоматов

На 1 тыс. жителей региона в среднем приходится 22 устройства по приему платежных карт, в то время как среднероссийский показатель — 19 штук на 1 тыс. человек.

Такие данные озвучили в Южном ГУ Банка России. По информации на 1 июля, в Краснодарском крае функционирует более 120 тыс. устройств по приему платежных карт: банкоматов и POS-терминалов — устройств, предназначенных для безналичной оплаты товаров и услуг. Это третий показатель по РФ после Москвы и области, а также Санкт-Петербурга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Центробанка.

По сравнению с аналогичной датой 2017 года инфраструктура по приему карт на Кубани выросла на 40%. Около 90% — это POS-терминалы, оставшиеся 10% — устройства, предназначенные для приема и выдачи наличных.

«За последний год Краснодарский край переместился с 25 на 16 место в общероссийском рейтинге доступности банковской инфраструктуры по приему платежных карт. При этом существует некоторый дисбаланс: основное количество банкоматов установлено в Краснодаре и в городах курортной зоны. Обеспеченность платежной инфраструктурой населения 40 из 44 муниципалитетов региона находится существенно ниже средней по краю и отстает от среднего показателя по стране», — отметил начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц.

Всего на руках у жителей Кубани сейчас находится около 8,8 млн карт. В крае растет количество операций по безналичному расчету: в первом полугодии 2018 года жители и гости региона оплатили платежными картами товаров и услуг на общую сумму около 220 млрд рублей. Количество таких операций выросло на 45% и составило около 216 млн транзакций, что более чем в 3 раза превышает количество операций по снятию наличных.

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