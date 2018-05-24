Кубанская площадка на экономическом форуме в Санкт-Петербурге займет 600 кв. м

Международный бизнес-форум открывается 24 мая. На нем соберутся первые лица государств.

Ожидается приезд президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, а 25 мая пленарное заседание проведет президент России Владимир Путин.

Инвестиционный потенциал Краснодарского края продемонстрирует бизнес-ресторан. В прошлом году Кубань уже показала себя в таком формате, он был настолько удачным, что организаторы форума предложили делегации региона занять еще более масштабную площадку. Теперь флагманские проекты края развернутся на почти 600 кв. м. Гостям не только представят выгодные для инвесторов и края предложения, но и угостят кубанским борщом и варениками.

Ожидается, что делегацию возглавит губернатор региона Вениамин Кондратьев. В рамках форума он проведет несколько встреч с зарубежными коллегами и бизнесменами. В портфеле края в этом году не отдельные проекты, а предложения, затрагивающие сразу несколько основных отраслей региона.

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