Кубанская семеноводческая компания «Гавриш» отметила 25-летний юбилей

Специалисты рассказали о своих достижениях на встрече с представителями тепличных комбинатов со всей России.

Им показали научно-производственную базу, созданную компанией за эти годы, — самый крупный в России селекционный центр, который находится в Крымском районе. В теплицах центра селекционеры ежегодно создают десятки тысяч гибридных комбинаций томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других овощных культур. И только лучшие из них, прошедшие жесткий отбор, продают овощеводам Кубани, других регионов России и зарубежья.

«У нас закупают семена на Ближнем Востоке, и на севере Африки, в Бразилии, Малайзии, во Франции, Италии и Японии, поэтому мы вполне конкурентоспособны. У нас не стоит вопрос импортозамещения, только вопрос освоения мирового рынка», — рассказал председатель совета директоров группы компаний «Гавриш», доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Гавриш.

Компания активно внедряет инновационные технологии. К примеру, в этом году пересаживать молодые растения начали роботы. А новое оборудование в лабораториях помогает выделить ДНК культур и определить наличие генов устойчивости к болезням. Раньше на это уходили годы, а сейчас несколько часов.

«Если бы все так поступали и в том же объеме вкладывали в науку, как фирма «Гавриш», то, конечно, настоящих отечественных сортов было бы намного больше», — сказал селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук, автор сорта огурца «Феникс» Анатолий Медведев.

«Мы работаем и с фирмой «Гавриш». По некоторым качественным характеристикам семена этой фирмы превосходят другие растения», — отметил генеральный директор тепличного комбината из Саранска Александр Живаев.

Гибриды компании занимают более 1/3 площадей тепличных комбинатов страны. Сейчас селекционеры работают над созданием новых гибридов томатов и огурцов, улучшением их вкусовых качеств и повышением урожайности. Компания гордится не только современным селекционным центром, но и одним из крупнейших в России питомником декоративных растений.

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