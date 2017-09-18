Курорты Кубани представят на XXIII Международном российском туристическом форуме

Мероприятие пройдет с 19 по 21 сентября в ЦВК «Экспоцентр» в Москве.

Экспозиция курортов региона включит предложения санаторно-курортных предприятий Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Горячего Ключа, Краснодара и Туапсинского района.

Отдельный стенд посвятят работе Ассоциации аграрного туризма края, которая представит перспективные планы развития и достижения сельского туризма.

В ходе работы форума также расскажут о предложениях для туристов, действующих в период межсезонья, проведут общие презентации туристского потенциала региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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