Лидеров агротуризма Кубани наградили в рамках выставки «АгроТУР–2018»

В Краснодар 19 мая съехались народные ремесленники и представители объектов аграрного туризма.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил презентационные площадки всех муниципалитетов края, стилизованные под традиционные кубанские подворья. Обратившись к участникам и гостям мероприятия со сцены, глава Кубани отметил, что «АгроТУР» — это большой праздник. Он поблагодарил всех, кто помогал его устроить.

«То, что сегодня я увидел здесь, подтверждает, что у нас сильны традиции, культура и вера», — сказал глава края.

Затем состоялось награждение участников мероприятия, которое провели председатель ЗСК Юрий Бурлачко и вице-губернатор Андрей Коробка.

За большой личный вклад в развитие сельского (аграрного) туризма и туристической отрасли благодарностью губернатора наградили директора ООО «Экипаж» Татьяну Звонову. За значительный вклад в развитие агротуризма в крае благодарность главы края получила генеральный директор туристической компании «Селена» Ирина Винницкая. Также за огромный вклад в развитие туротрасли благодарностью губернатора награждена руководитель туристско-экскурсионной фирмы ООО «РУТА» Любовь Хорошилова.

Благодарственными письмами ЗСК отмечены семь человек, включая министра культуры региона Викторию Лапину.

В рамках выставки подвели итоги традиционного краевого конкурса «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае». Победителям выплатят денежные гранты на поддержку бизнеса — за первое место — 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей. В номинации «Лучший малый объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» первое место занял глава КФХ Андрей Афанасьев из Геленджика. Лучшим в категории средних объектов стал СПК «1-й Винодельческий кооператив» Анапы, среди крупных — КФХ Татьяны Воронковой из Туапсинского района.

Кроме того, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди наградил победителей и призеров краевого конкурса молодежных проектов по развитию сельского туризма.

У жителей кубанской столицы есть возможность познакомиться с объектами сельского туризма и работами мастеров со всего края. На главной улице краевого центра представлена деятельность лучших сельхозпредприятий, частных подворий, ферм, КФХ из всех муниципалитетов. В рамках выставки проходят мастер-классы по гончарному ремеслу, лепке из глины, кузнечному ремеслу, ткачеству, лозоплетению, художественной росписи, художественной вышивке, лоскутному шитью. На ней выступают лучшие самодеятельные коллективы региона.

«АгроТУР» продолжит свою работу до 19:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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