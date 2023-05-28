Лукашенко рассказал, как Казахстан получит ядерное оружие

<img src="/wp-content/uploads/2023/05/8a03edd7899d149d396e9a2c42dd0903.jpg" title="Лукашенко рассказал Казахстану, как получить ядерное оружие" alt="Лукашенко рассказал Казахстану, как получить ядерное оружие "Казахстан должен вступить в Союз Россия и Белоруссия, и тогда ядерное оружие будет у всех", – сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее, в ходе выступления на пленарном заседании II Евразийского экономического форума, Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев указал на наличие «феномена» и «одного ядра» союзного государства России и Белоруссии в рамках Евразийского экономического форума, предложил обсудить проблему на разных уровнях.

“А очень просто: вы должны вступить в белорусско-российский союз. ЯО будет для всех и каждого. Это мое мнение, не мнение россиян, но я думаю, что это возможно. Нам нужно стратегически понимать, что у нас есть уникальная возможность для объединения», — сказал он.

В начале этой недели пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай заявил, что в республике «два члена EOII, Россия и Беларусь, имеют более высокий уровень сближения и «Хотя это показывает, что они ближе, но не намерены создавать или присоединяться к каким-либо союзным государствам».