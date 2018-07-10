МЧС: пожар в районе ж/д станции в Северском районе тушат 72 человека

Сообщение о возгорании зданий на улице Вокзальной в станице Северской поступило в МЧС 10 июля в 17:48.

В 18:07 на место прибыли первые расчеты пожарно-спасательного подразделения. По состоянию на 18:38 на месте пожара развернули оперативный штаб. На место выехал заместитель начальника управления пожаротушения и проведение аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. К месту направлена оперативная группа ЦУКС.

В 18:48 из Краснодара направлен пожарный поезд. На тушения подано 16 стволов «Дельта», проложено шесть магистральных линий. По состоянию на 19:12, площадь пожара достигла 1 тыс. 500 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении пожара задействовано 72 человека личного состава, 25 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как писал интернет-портал Кубань 24, В Северском районе загорелись несколько зданий на железнодорожной станции. Стало известно, что горят одноэтажные здания на территории бывших складов хлебозавода, расположенные недалеко от железнодорожной станции.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник