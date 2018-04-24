Мэр Краснодара: строительство нового Яблоновского моста — не приоритет

24 апреля в 17:20

Об этом глава краевого центра Евгений Первышов заявил 24 апреля на брифинге по результатам первых трех месяцев работы городской власти в текущем году.

«Для меня, как мэра Краснодара, это не приоритет. У нас внутри города достаточно проблем, связанных с транспортной инфраструктурой, которые мы должны решать в первую очередь», — сказал мэр.

По его словам, при наличии денег важнее заняться строительством трамвайных линий и обновлением подвижного состава, чем возведением Яблоновского моста.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект нового моста разработали еще в 2015 году. Реализовать его не смогли, не было финансирования. Согласно схеме, предполагается четыре полосы, пешеходные зоны и велодорожка. Для строительства необходимо 7 млрд рублей.

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