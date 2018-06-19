Минобороны России создаст «Морскую полицию»

Новое структурное подразделение заработает с 2019 года.

В Главкомате ВМФ рассказали, что военные будут обеспечивать правопорядок на кораблях и судах.

Первые морские «красные береты» уже несут службу на Северном флоте. На морскую полицию возлагается обязанность следить за отсутствием на борту посторонних во время стоянки в порту.

Ожидается, что дежурство новых подразделений позволит избегать провокаций в заграничных походах. До принятия решения о создании морской полиции российские военные изучили опыт более 40 развитых стран, сообщает телеканал «360».

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