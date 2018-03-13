Минздрав Кубани: за месяц от нападений пострадали четверо сотрудников скорой помощи

В министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что краевая общественная организация медработников взяла под защиту всех пострадавших.

«Как сообщалось ранее, 17 февраля было совершено первое в этом году нападение на водителя и фельдшера скорой в Сочи. И вот два новых случая: 9 и 13 марта. Снова страдают те, кто ежедневно спасает жизни. Безусловно, медицинская общественность Кубани возмущена такими инцидентами», — говорится в заявлении ведомства.

Краевая общественная организация медработников, членом которой является министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, уже взяла под защиту всех пострадавших от нападения сотрудников скорой. Им будет предоставлен адвокат и полное юридическое сопровождение для отстаивания своих прав в суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 17 февраля пьяный пациент напал на фельдшера и водителя скорой помощи. Следователи СК начали проверку по факту нападения. Возбудили дело.

В Сочи в марте пациентка избила фельдшера. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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