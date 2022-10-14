Мобилизация «украла» сотрудников: российские компании начали жаловаться на дефицит кадров

Согласно экспертным оценкам, часть предприятий уже потеряли более 10 процентов работников

Массовый призыв в российскую армию изменил отечественный рынок труда. Как утверждают эксперты, часть компаний уже потеряли более 10% своих работников. В то же время многие предприятия отменяют заявки на прием новых сотрудников из-за перспектив сокращения спроса, пишет «Независимая газета». По оценкам специалистов, в некоторых секторах экономики прогнозируется дальнейшее усиление кадрового голода. Другой наметившийся тренд – переток работников на предприятия с бронью от призыва, в том числе и ОПК.

По данным издания, призыв бизнес-омбудсмена Бориса Титова ограничить мобилизационные потери предприятий 10% штатной численности красноречиво свидетельствует о том, что есть производства, которые лишились гораздо больше десятой части своего персонала.

По информации портала Superjob, роста числа вакансий в стране не наблюдается. Как заявил «Независимой газете» президент Superjob Алексей Захаров, пока эксперты не видят ни существенного падения числа вакансий, ни его роста: «Единственный существенный спрос (в два-три раза) отмечался на специалистов в сфере инфобезопасности».

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает: люди, которых коснется мобилизация — это в подавляющем большинстве своем работающие сограждане. «Последние три недели они пытаются понять принципы и правила мобилизации. Некоторое время спустя экономисты оценят, как все происходящее скажется на рынке труда. Первое уже очевидно – пока мы видим, что будет «бронь» для тех работников, которые работают прямо или косвенно на оборонку. Рядом расположился сектор IT (не весь, а та часть, которую Минцифры и Минообороны считают значимой для обороны и нормального функционирования инфраструктуры). То есть рынок труда делится на «бронированные» и обычные места работы», – заявил он в беседе с телеграмм-каналом «Незыгарь».

На фоне мобилизации многие офисы опустели

По его словам, первой категории надо готовиться к переработкам и «плану любой ценой», а второй – к возможным повесткам.

Кирьян также отметил, что рынок труда оказался в непривычной для него ситуации точечного дефицита кадров. «Незаметные» прежде навыки, вроде управления мусоровозом или диспетчеризация сложных транспортных узлов, в период мобилизации оказались под ударом. Никто не мог предположить, что в 2022 году под одной специальностью «водителя» может скрываться и таксист, и работник на сложной технике, вроде карьерного самосвала. Призыв первого обходится экономике и рынку труда меньшими издержками, чем второго», – указал эксперт.

Экономист Денис Ефремов в беседе с «Блокнотом» указал, что работодатели и профессиональные организации вынуждены активно «защищать» требуемую им часть сотрудников от мобилизации.

«Нынешний кризис – необычный. Каждой отрасли нужны специалисты, и сегодня попросту нет такого сегмента экономики, из которого можно было взять и удалить «лишних» сотрудников. Дефицит становится неизбежным. Это в свою очередь сказывается на производственных цепочках», – пояснил Ефремов.

Он полагает, что система мобилизации в существующем виде устарела: «Главная претензия к ней – она во многом уже не соответствует реалиям времени и нуждается в модернизации. Иначе мы все чаще и чаще будем фиксировать образующиеся провалы в экономике. Но если падает экономика, то падает и «оборонка». Государство заинтересовано в том, чтобы выправить ситуацию на рынке труда».

Как сообщал «Блокнот», некоторые российские регионы приступили к продолжению частичной мобилизации. В частности, новые мобилизационные задания получили власти Курской и Ростовской областей. При этом военный комиссар Якутии отмечал, что никаких новых волн быть не должно и всех должны призвать в рамках одной частичной мобилизации.

О получении нового мобилизационного задания сообщил первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, регион на 100% выполнил план по первому мобилизационному заданию и теперь приступает к выполнению второго.

«Сейчас получили второе задание и совместно с военными комиссариатами работаем по выполнению этого задания. Также работаем по укомплектованию мобилизованных курян всем необходимым», — сообщил курский чиновник.

Новая волна мобилизации резервистов также началась в Ростовской области, сообщает «Блокнот Ростов». Губернатор Василий Голубев предупредил, что регион получил новое мобилизационное задание и к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии..

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