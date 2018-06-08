Морское сообщение между Сочи и Батуми возобновят 12 июня

Рейс из Сочи будет отправляться по вторникам, из Батуми — по понедельникам.

Как сообщили в компании «Экспресс Батуми», из порта Сочи в Грузию 12 июня отправится первая «Комета» с пассажирами. «Комета» пришвартуется в морском порту курорта накануне.

Время в пути занимает пять-шесть часов при благоприятной погоде. В зависимости от потока пассажиров возможен запуск второго рейса.

Морское сообщение традиционно открывается в июне и закрывается в сентябре. В 2017 году услугами «Кометы» воспользовались около 2 тыс. пассажиров, сообщает ТАСС.

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