Мурат Кумпилов: развитие малого и среднего предпринимательства — приоритетное направление экономической политики

О проводимой работе в сфере привлечения инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил в рамках отчета о деятельности кабинета министров республики за 2017 год.

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата республика Адыгея находится в числе субъектов России, показавших максимальную динамику улучшения инвестиционного климата. Рост по интегральному показателю прошлого года составил 26 позиций, что позволило Адыгее занять в рейтинге 43 место.

«В целях создания благоприятных условий для инвесторов, унификации процедуры взаимодействия инвесторов с исполнительными органами государственной власти республики, сокращения сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при реализации инвестиционных проектов применяется система взаимодействия с инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одно окно». В 2017 году приняты решения о сопровождении значимых инвестиционных проектов, реализация которых позволит привлечь в экономику республики более 30 млрд рублей и создать более 2,5 тыс. рабочих мест», — отметил глава Адыгеи.

Речь идет о таких инвестпроектах, как строительство и реконструкция семейного торгового центра «МЕГА Адыгея», в соответствии с которым компания IKEA планирует построить более 100 тыс. кв. метров новых объектов, строительство ветроэнергетических установок в Шовгеновском и Гиагинском районах, реконструкция завода по переработке сои, мощностью 250 т в сутки.

Мурат Кумпилов также отметил проводимую работу по привлечению новых потенциальных инвесторов. В ноябре 2017 года в республике проведен Международный инвестиционный форум Invest in Adygea, который собрал более 700 представителей бизнес-сообщества из российских регионов, а также деловых кругов Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии, Казахстана и других стран. Кроме того, недавно регион принимал делегацию из Италии.

Отдельное внимание в своем выступлении глава региона уделил вопросу развития малого и среднего предпринимательства, которое остается приоритетным направлением экономической политики. Сегодня малый и средний бизнес в республике это почти 13 тыс. индивидуальных предпринимателей и 3,8 тыс. малых и средних предприятий, на которых трудится около 35 тыс. человек.

«Нам очень важно создавать условия для развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса. В прошлом году государственная поддержка оказана субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 432 млн. рублей. В республике завершается работа по созданию АгроБизнесИнкубатора, на эти цели в 2018 году планируется направить 102,8 млн рублей», — отметил Мурат Кумпилов.

В завершение темы глава Адыгеи подчеркнул, что для формирования благоприятных условий ведения бизнеса продолжается работа по внедрению института оценки регулирующего воздействия.

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