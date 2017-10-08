На горе в Адыгее застряли около 100 туристов из-за пожара в лесу под канатной дорогой

Возгорание в лесу произошло 8 октября возле станицы Даховской в Майкопском районе.

Пожар произошел около 14:00 между 4 и 5 стойками канатной дороги, которая ведет на хребет Уна-Коз. По данным МЧС, работа канатной дороги временно приостановлена, туристы находятся на высоте около 1 тыс. м в конечной точке канатной дороги, их безопасности ничего не угрожает.

Причиной возгорания стал брошенный у площадки подъемника окурок.

«В районе возгорания находится пожарный расчет, однако рельеф местности не позволяет пожарной технике подобраться к огню. Он тушится сейчас силами сотрудников канатной дороги», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что целостности опор и механизмов канатной дороги ничего не угрожает, подъемник остановлен для безопасности отдыхающих из-за сильного задымления, сообщает «Интерфакс».

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