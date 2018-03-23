На Кубани 1,4 тыс. женщин на ярмарках вакансий получили предложения о работе

Акция «Профессиональный мир женщины» прошла во всех муниципалитетах края с 5 по 22 марта.

Как уточнили в министерстве труда и социального развития региона, в рамках акции работодатели представили 4,3 тыс. вакансий в сферах торговли, транспорта и связи, здравоохранения, образования, общественного питания. В том числе были предложены вакансии с гибким графиком работы.

Участниками ярмарок стали 5,7 тыс. жителей края. Их проинформировали о возможностях обучения и повышения квалификации, дополнительных мероприятиях и программах службы занятости. Провели первичные собеседования с работодателями.

В рамках акции провели круглые столы, занятия по социальной адаптации, лекции и тренинги. Более 1,4 тыс. кубанцев получили приглашения к работодателям.

Подробную информацию о проведении ярмарок вакансий, других услугах службы занятости можно получить на интерактивном портале https://www.kubzan.ru/ или по телефону горячей линии 8 (861) 257-13-70, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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