На Кубани адвокат обещал помочь клиентке за взятку в 300 тыс. рублей

В отношении представителя адвокатской палаты Краснодарского края возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, заведующая отделением Ейского полипрофильного колледжа, которая обвинялась в получении взяток и в служебном подлоге, обратилась к адвокату за юридической помощью. Адвокат сообщил доверительнице, что в случае передачи ему 300 тыс. рублей сможет повлиять на исход дела, и наказание смягчат до штрафа. Женщина согласилась, однако рассказала об этом правоохранительным органам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В Ейске заявительница передала адвокату требуемую сумму денег, после чего его дальнейшие действия пресекли сотрудники ФСБ.

Рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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