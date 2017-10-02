На Кубани автомобиль сбил выбежавшего на дорогу первоклассника

ДТП произошло в 15:30 30 сентября в станице Каневской.

По предварительным данным, 22-летний водитель за рулем «Лада 111840» наехал на первоклассника, который выбежал на проезжую часть дороги из-за припаркованного на обочине автомобиля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетний пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Подобное происшествие случилось 29 сентября в Кавказском районе: 14-летняя школьница переходила дорогу в неустановленном месте перед близко движущимся автомобилем. Она получила ушибы и была госпитализирована.

Обстоятельства уточняются.

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