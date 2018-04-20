На Кубани будут восстанавливать отрасль овцеводства

Сейчас поголовье овец в хозяйствах Краснодарского края составляет около 230 голов.

Вице-губернатор Андрей Коробка на совещании в Павловском районе сообщил, что 90% поголовья содержится в малых формах хозяйствования. Овцеводство может успешно возрождаться в южно-предгорной зоне края.

«С точки зрения увеличения объемов производства мяса, это перспективное направление. Отрасль требует меньше затрат на содержание поголовья и пользуется большим спросом у потребителей», — сказал Андрей Коробка.

Сдерживающим фактором развития отрасли является отсутствие в регионе специализированного предприятия по забою овец по тем требованиям, которые предъявляют торговые сети для реализации.

В связи с этим Андрей Коробка дал поручение южно-предгорным районам края совместно с минсельхозом в течение месяца рассмотреть вопрос формирования инвестплощадки для строительства такого предприятия.

«Стыдно, имея в крае 400 тыс. га естественных пастбищ, закупать баранину в других субъектах и странах. Мы вполне в состоянии закрыть эту нишу своей продукцией», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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