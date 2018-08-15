На Кубани чиновника заподозрили в махинациях в проекте «Безопасный город»

В отношении заместителя руководителя краевого департамента по регулированию контрактной сферы возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

По версии следствия, в мае мужчина незаконно вмешался в проведение конкурса на выполнение работ по проектированию автоматизированного комплекса «Безопасный город» (сумма контракта — 5 млн рублей).

Заявки на конкурс подали две организации — ООО «Национальный центр информатизации (НИЦ)» и ООО «Вилион», заявка первого претендента была отклонена комиссией, так как ООО «НИЦ» представило платежное поручение о внесении аванса без отметки банка о перечислении средств. В итоге победителем конкурса было признано ООО «Вилион», но его оппонент обратился в краевое управление ФАС с требованием аннулировать итоги конкурса.

Чиновник, действуя в интересах ООО «Национальный центр информатизации», затребовал для изучения конкурсную документацию и заменил в деле платежное поручение, признанное комиссией недопустимым, на другой документ, в котором была проставлена отметка о списании средств со счета. После этого чиновник сообщил в ФАС, что конкурсная комиссия допустила ошибку, отклонив заявку ООО «НИЦ». Решением УФАС контракт с ООО «Вилион» был расторгнут, победителем повторного конкурса стало ООО «НИЦ».

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ, пишет «Коммерсантъ».

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