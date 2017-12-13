На Кубани долги теплоснабжающих организаций за газ составили 2,8 млрд рублей

В Краснодаре обсудили вопросы погашения долгов предприятий ЖКХ и ТЭК за энергоресурсы.

Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский на совещании, в котором приняли участие все муниципалитеты края. Главной темой обсуждения стали вопросы погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы организациями коммунального комплекса края.

Вороновский отметил, что долг предприятий ЖКХ и ТЭК за электричество перед основными поставщиками составляет 1,5 млрд рублей. Просроченная задолженность теплоснабжающих организаций за природный газ составила более 2,8 млрд рублей.

«Чтобы избежать ограничения отпуска природного газа в отопительный период 2017 — 2018 годов, нужно принять срочные меры для погашения имеющихся долгов», — обратился вице-губернатор к главам муниципалитетов.

Он напомнил о персональной ответственности каждого руководителя. Вице-губернатор добавил, что необходимо усилить контроль за работой теплоснабжающих предприятий по взысканию задолженности за тепловую энергию, активизировать претензионную работу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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