На Кубани экипажи боевых вертолетов перевыполнили план налета в 2017 году

Во время учений летчики провели в воздухе в общей сложности более 1,5 тыс. часов. Средний налет на экипаж составил более 60 часов.

Экипажи многоцелевых всепогодных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8 АМТШ «Терминатор» авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Краснодарском крае, перевыполнили годовой план по общему налету на 20%.

В течение года прошло 30 летно-тактических учений с отработкой доставки боеприпасов и грузов военного назначения в горные районы, сопровождения колонн, высадки десанта, огневой поддержки мотострелковых подразделений. Летчики выполняли боевые пуски ракет, элементы простого и сложного пилотирования, маневрирование в составе звеньев, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Вернуться на ленту

Источник