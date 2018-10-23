На Кубани игорную зону «Азов-Сити» ликвидируют с 31 декабря

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В тексте распоряжения говорится о ликвидации с 31 декабря 2018 года игорной зоны «Азов-Сити», созданной на территории Щербиновского района Краснодарского края.

«Азов-Сити» находится на побережье Азовского моря. По данным на август, там работали четыре казино, одно построила компания Royal Time, еще три — ЗАО «Шамбала».

«Шамбала» в 2017 году увеличила чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с предшествующим годом — до 130,9 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инвесткомпания «Роял Тайм Групп» в мае 2015 года приостановила работу по новым проектам в игорной зоне «Азов-Сити» в Щербиновском районе.

«Роял Тайм Групп» планировала до 2018 года вложить в «Азов-Сити» 10 млрд рублей еще в два комплекса с отелями и казино. В мае 2016 года указом президента РФ Владимира Путина работа «Азов-Сити» была продлена до 1 января 2019 года, затем игорная зона будет ликвидирована.

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