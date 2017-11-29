На Кубани истребители Су-30СМ отработали дозаправку во время полета

Такие полеты являются одними из самых сложных видов летной подготовки. Пять пилотов выполнили это упражнение впервые.

«В небе над Кубанью экипажи истребителей Су-30СМ авиаполка Южного военного округа отработали дозаправку топливом в воздухе от воздушного танкера Ил-78 при температуре ниже 30 градусов. В ходе полетов около 20 экипажей осуществили дозаправку днем и ночью, что способствовало повышению уровня их натренированности», — сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Во время тренировки летчик на высоте от 2 до 5 тыс. м при скорости 500-600 км/ч приближается к воздушному танкеру на расстояние 10-15 м, выпущенной штангой «законтактируется» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживает такую дистанцию до полной перекачки топлива.

Ночью дозаправка усложняется тем, что она выполняется с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете, передает РИА «Новости».

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