На Кубани на поддержку АПК в 2018 году направят 7,4 млрд рублей

30 ноября в 16:54

В дальнейшем субсидии будут корректировать в сторону увеличения.

В Краснодаре в рамках выставки «ЮГАГРО» прошла отраслевая конференция Российского союза промышленников и предпринимателей «Состояние агропромышленного комплекса Краснодарского края в современных условиях». На ней обсудили развитие регионального АПК.

Участие в мероприятии приняли вице-губернатор Андрей Коробка, председатель Краснодарского регионального отделения РСПП Виктор Бударин и представители органов власти и бизнеса.

Андрей Коробка отметил, что приоритетным направлением в отрасли АПК региона сегодня является глубокая переработка сельхозпродукции с дальнейшей перспективой наращивания несырьевого экспорта.

«Нынешние высокие урожаи — это наш экспортный потенциал. Но не только в сырьевом плане. На экспорт нужно выходить с новыми продуктами переработки – теми, которые востребованы на мировом рынке. Поэтому перерабатывающая промышленность на Кубани сегодня выходит на первый план», — сказал заместитель главы края.

По его словам, необходимо внедрять инновационные виды переработки.

«Сейчас уже есть первые плановые цифры по объемам господдержки АПК в 2018 году – 7,4 млрд рублей. Но они однозначно будут корректироваться в сторону увеличения», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2017 году урожай зерновых и зернобобовых в Краснодарском крае составил 14,7 млн т. Впервые в этом году в промышленных масштабах на Кубани собрали пшеницу второго сорта. Таких успехов удалось добиться благодаря слаженной работе хлеборобов, ученых и селекционеров.

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