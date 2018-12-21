На Кубани обнародовали новые цены на газ

21 декабря в 15:51

Стоимость природного газа для потребителей изменится с 1 января 2019 года.

Региональная энергетическая комиссия утвердила розничные цены на газ для жителей всех районов края.

Жители Краснодара в новом году будут платить по 5,37 рубля за 1 куб. м. В Усть-Лабинском районе 1 куб. м газа будет стоить 5,75 рубля, в Славянском районе — 5,98 рубля. Для жителей остальных районов Кубани цена на газ поднимется до 6,33 рубля за 1 куб. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В компании напомнили, что повышение стоимости природного газа связано с изменением ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», одновременно с повышением НДС для жителей Краснодара изменится поставщик газа: вместо «Краснодаргоргаза» краснодарцы будут перечислять платежи в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» — единого поставщика газа в крае.

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